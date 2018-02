Rinha de MC’s na zona leste

Por Paulo Saldaña

Poucos ritmos musicais representam e dialogam com a cidade como o rap. O movimento Hip Hop veio das ruas e fala sobre elas com conhecimento. Um dos mais instigantes momentos dessa cultura é o improviso – principalmente as batalhas de improvisação, as chamadas Rinhas de MC’s.

Os MC’s, de microfone na mão, seguem rimando e desafiando o oponente, que rebate sempre em cima da batida. O sucesso nas rinhas já antecedeu o reconhecimento do Emicida – com seu lema “a rua é nóis” – e do nome do momento, o Criolo, cujo sucesso repete “Não existe amor em SP”, pichação comum nos muros.

O Expedição Metrópole descobriu que a próxima Rinha dos MC’s é no domingo, dia 14, na zona leste :

Serviço: Rinha dos MC´s

Onde: CEU Jambeiro

Quando: 14/8 a partir das 12h

Endereço: Av. Flores do Jambeiro, S/N – Guaianases – SP

Entrada: Gratuita

Criolo é esperado no evento.