Pop Art na Luz

Você sabe quem é o autor deste grafite, reprodução de obra de Roy Lichtenstein em um prédio de 11 andares na Avenida Prestes Maia, na Luz?

O Expedição Metrópole cruzou com a obra a caminho do Teatro Municipal, um dos pontos visitados para produzir a reportagem que será publicada no caderno Metrópole de amanhã. (Aliás, não perca: é sobre pontos bastante escondidos de prédios históricos da capital.)

A foto é de Tiago Queiroz.

Algum outro grafite chamou sua atenção nas ruas da cidade?

Avise o Expedição nos comentários do blog, ou na página do Facebook do Metrópole.