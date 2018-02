Os carros mais criativos de SP

O caderno Metrópole publica na edição de hoje, quarta-feira, uma reportagem de Paulo Sampaio sobre os carros “híbridos” da cidade – não os que são equipados com dois motores (a combustão e elétrico), e sim os criativos veículos montados com peças dos mais diversos modelos. Chevette com rodas de Variant, calotas de Corcel e volante de Corsa; Veraneio “anos 70” bege transformada em dourada; Fusca 1974 que virou “picape” com carroceria de tábuas. O Expedição Metrópole foi até os extremos da cidade para verificar até onde vai a criatividade dos motoristas e explorar modelos que, mesmo sem ser novos, não deixam de ser novidade.

Confira aqui mais uma reportagem do Expedição Metrópole.