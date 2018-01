Nas trilhas do Parque Estadual do Jaraguá, onde fica o pico mais alto de São Paulo (1135 metros), há fauna e flora riquíssimas. Com sorte, é possível avistar macaco-prego, sagui-do-tufo-branco, tucano-do-bico-verde, bicho-preguiça, palmito-juçara, guapuruvus, ipê-amarelo, entre outros. Sem sair da metrópole.

