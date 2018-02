Incursão à padaria dos monges

A Expedição Metrópole esteve na padaria do Mosteiro de São Bento, na região central de São Paulo, e acompanhou o processo de feitura e embalagem de pães, bolos, doces, biscoitos e geleias. À exceção do mel vendido na padaria, feito em uma fazenda ligada à ordem beneditina, todos os produtos são fabricados por quatro monges, com o apoio de cinco funcionários.

Neste ano, a padaria dos monges beneditinos se tornou a primeira a realizar entregas dos produtos em todas as regiões do Brasil, via encomenda em site e entrega pelos Correios. Além da venda feita no próprio mosteiro, a padaria tem uma filial nos Jardins, zona sul da capital. Leia aqui a reportagem e veja fotos da incursão às salas da padaria monástica, que dificilmente recebe visitantes. http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,por-dentro-da-padaria-dos-monges,761886,0.htm