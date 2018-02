Especial: Mistérios sob SP

O portal estadao.com.br fez um especial sobre os túneis “quase secretos” da capital, revelados em reportagem do Expedição Metrópole de ontem. São os túneis que ligam o Teatro Municipal à Praça Ramos, a misteriosa passagem entre o teatro e o antigo Hotel Esplanada, os túneis do quartel das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e a ligação entre o Hospital das Clínicas e o Instituto Médico Legal (IML).

Confira aqui o fotodocumentário, com depoimentos do repórter Vitor Hugo Brandalise e do fotógrafo Tiago Queiroz.