O caderno Metrópole publica na edição de hoje, terça-feira, uma reportagem de Paulo Sampaio sobre alguns dos endereços do poder na cidade, principalmente econômico e político. Escritórios de advocacia, bancos de investimento, restaurantes estrelados, hotéis e até campos de golfe estão na lista dos pontos preferidos pelos poderosos. Com um detalhe: boa parte deles se concentra numa espécie de “praça de alimentação financeira” da cidade. Fica na região do Itaim-Bibi, na zona sul.

Confira aqui a reportagem de estreia do Expedição Metrópole.