Cenas da metrópole

Duas belas imagens registradas pelas lentes dos fotógrafos da Expedição Metrópole nas últimas 48 horas, período em que a equipe da expedição percorreu 145 quilômetros pelas vias da capital. A primeira fotografia aguça a imaginação ao retratar uma baia do Parque da Água Branca, zona oeste da capital. A segunda é um registro de um ofício que requer uma boa dose de coragem, uma pequena aventura no 10º andar de um prédio localizado no Vale do Anhangabaú, região central da capital.

