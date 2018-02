O escultor modernista Victor Brecheret (1894-1955) está presente nas ruas de São Paulo por meio de suas imponentes obras. No total, de acordo com o Instituto Victor Brecheret, há 17 esculturas dele em locais públicos paulistanos – que podem ser vistas assim, de passagem, com ou sem pressa, de graça.

A mais conhecida delas, sem dúvida, é o Monumento às Bandeiras – chamada popularmente de “deixa que eu empurro” –, no Parque do Ibirapuera. De granito branco, a gigantesca obra (foto acima) é formada por 29 figuras de bandeirantes, índios, mamelucos e negros.

E tem outra curiosidade: em 2006, a escultura Musa Impassível, da lavra de Brecheret, foi retirada do Cemitério do Araçá, onde estava desde 1923, e levada, em definitivo, para a Pinacoteca do Estado. A operação exigiu até um guindaste – afinal, o colosso de mármore pesa quase 3 toneladas.