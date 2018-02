O caderno Metrópole publica na edição desta sexta-feira uma reportagem de Paulo Saldaña sobre as duas principais estações meteorológicas de São Paulo, a do Mirante de Santana e a do IAG da USP, ativa desde 1933. O Expedição Metrópole acompanhou a rotina nas estações e o trabalho apaixonado de técnicos e meteorologistas.

