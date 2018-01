Nossa cidade

Este é um blog sobre uma cidade e sua gente. O passageiro ao seu lado no metrô, a moça da janela, o morador mais antigo do bairro – um retrato da maior cidade do hemisfério sul por meio das pessoas que a habitam.

Serão posts semanais, com a pretensão de criar uma particular personalização da cidade anônima. Ideia, aliás, como muitos devem ter notado, que não é nova – na década de 1930, já havia um repórter percorrendo ruas de Nova York, retratando gente de um período que não voltou. Em 2009, o The New York Times criou, também, belíssimo projeto com objetivo semelhante.

Aqui, haverá pequenos perfis em texto, slide shows, depoimentos em áudio e vídeo, incumbidos da – nada fácil – tarefa de retratar a diversidade paulistana. Neste espaço, você encontrará também os perfis da coluna Que Figura!, criada recentemente no caderno Metrópole, do Estadão.

Quem você verá aqui? Qualquer pessoa que tenha uma boa história para contar – e que não se importe em revelar manias, realizações, sonhos, politicamente corretos ou não. Colaborações serão muitíssimo bem-vindas. Sugestões de perfis – quem, afinal, se esconde atrás da sisudez do gerente do bar? – podem ser enviadas para cá, ou nos comentários do blog.

Também estou no Twitter: @vhbrandalise. A cada novo post, você será informado por lá.

Jornalista desde 2007, posso ser encontrado no Metrópole. Sou catarinense, mas – como muitas das pessoas que você conhecerá aqui – adotei a cidade como minha também.

Vitor Hugo Brandalise



Agradecimento especial ao colega Filipe Vilicic, idealizador desta versão do projeto, adaptada aqui e acolá.