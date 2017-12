A eleição presidencial de 2010 apresenta tentáculos enormes. Até mesmo onde não se consegue imaginar. O ex-diretor do Detran de São Paulo, o delegado Ruy Estanislau Silveira Mello, homem de confiança e amigo de infância do presidente da Câmara Federal, Michel Temer (PMDB), foi objeto de conversa entre o próprio Temer e o secretário de Segurança Pública, Antonio Ferreira Pinto há alguns meses. O peemedebista havia indicado Mello para o cargo de delegado-geral de São Paulo. Não deu certo. Também não deu certo seu comando à frente do Detran, uma caixa de supresas, com problemas de toda sorte. O policial foi demitido bem quando Temer se aproxima da data de ser indicado para vice na chapa de Dilma Rousseff, adversária do governador paulista.

