Wet and wild

Aposto um sorvete que a inundação das ruas do Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo não vai acabar até o Natal. E a prefeitura e o governo do Estado querem adiantar a construção do parque linear na região. Deve ser um parque aquático. A área denominada Jardim Pantanal foi ocupada irregularmente há cerca de 20 anos às margens do Rio Tietê. Por ser região de várzea, a localidade está sujeita a cheias. A área também concentra um grande número de lagoas, o que a torna mais pantanosa. O Jardim Pantanal engloba nove bairros: Vila das Flores, Vila Seabra, Chácara Três Meninas, Jardim Romano, São Martinho, Jardim Novo Horizonte, Vila da Paz, Vila Aimoré e Vila Itaim. Nesses lugares vivem cerca de 60 mil pessoas.

