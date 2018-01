Voto do presidiário e do menor da Febem

Dos 50 mil presos provisórios do Estado de São Paulo, cerca de 20 mil poderão votar nas eleições de outubro, pois estão abrigados em unidades prisionais consideradas de baixo e médio risco, conforme classificação elaborada pela Secretaria da Administração Penitenciária. Os de alto risco foram excluídos. Os 5,5 mil menores infratores recolhidos na Fundação Casa, ex-Febem, também poderão votar.

Poderá haver urnas em cerca de 130 estabelecimentos penais, sendo 36 na capital e 94 no interior, incluindo a Fundação Casa. Os juízes e chefes de cartórios eleitorais das 74 zonas eleitorais paulistas envolvidas na implantação do voto do preso provisório e do menor infrator definiram que as seções eleitorais sejam abertas com no mínimo 20 e no máximo 200 eleitores, respeitando-se as peculiaridades de cada local. As mesas receptoras deverão ter quatro mesários.