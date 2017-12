Voo da desatenção

Na última quinta-feira, um voo da Northwest Airlines com 144 passageiros, fazia a rota San Diego-Minneapolis. Mas perdeu contato com os controladores aéreos por mais de uma hora e passou seu destino em 241 quilômetros. Segundo a agência de notícia Reuters, a Agência Nacional de Segurança nos Transportes informou que os dois pilotos do voo 188, um Airbus A320, disseram às autoridades depois de pousar na noite de quarta-feira que se distraíram durante “uma acalorada discussão sobre política da empresa aérea”.

Atenção senhor Joe Sharkey, jornalista dos Estados Unidos que estava a bordo do Legacy da ExcelAire que colidiu com um Boeing da Gol matando 154 pessoas em 2006 e fez infundadas críticas aos controladores de voo brasileiros, à segurança áerea brasileira e outras lorotas. O que o senhor tem a falar sobr eisso? Sharkey tem um blog onde reiteradamente tece críticas ao Brasil.

