Você pede NF?

A população de Belém do Pará é a que mais pede nota fiscal dentre as capitais brasileiras, segundo estudo realizado pela empresa GfK Indicator. O levantamento mostra que 66% dos belenenses afirmaram pedir a nota a cada compra realizada. As outras capitais que apresentaram maior número de pedidos de NFs são Fortaleza (56%), São Paulo (51%) e Belo Horizonte (50%). A GfK entrevistou homens e mulheres com mais de 13 anos de idade, das classes A, B, C e D , das regiões metropolitanas de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

