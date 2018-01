Três meses depois do desabamento das vigas de sustentação de um viaduto do Trecho Sul do Rodoanel sobre a Rodovia Régis Bittencourt, no km 279, novas vigas foram recolocadas. A operação aconteceu na noite e madrugada da última terça-feira, dia 9, após interdição momentânea do tráfego na estrada. Naquela sexta-feira 13 do acidente no ano passado, três pessoas ficaram feridas e três veículos danificados. Cada viga mede cerca de 45 metros de comprimento e pesa 85 toneladas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.