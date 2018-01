Os deputados federais, sempre prontos a viajar com o dinheiro do contribuinte, têm um projeto para interagir com o público infantil, de 7 a 12 anos, chamado de Plenarinho. As ações incluem também pais, professores e educadores. É um trabalho para explicar como funciona o Poder Legislativo, a organização do Estado é o que é política. Foram criados sete personagens para o projeto: Zé Plenarinho, Cida, Adão, Xereta, Vital, Edu Coruja e Légis. Qual deles será o despachante de viagens e qual o piloto de avião?

