José Serra, pré-candidato do PSDB à Presidência da República, elogiou em 140 caracteres a escolha do presidente Lula (PT) como um dos líderes mais influentes do planeta em 2010 pela revista “Time”. “Parabéns ao presidente Lula, escolhido líder do ano pela revista americana Time. É bom para o Brasil”, escreveu Serra em seu twitter.

