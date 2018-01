Verde que te quero verde

O projeto de lei que reestrutura a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente aprovado ontem mostrou bem o jogo político paulistano. O objetivo era melhorar o desempenho da pasta, na mão do PV. Inicialmente, seriam criados 50 novos cargos. Na Câmara e dentro do partido, dois medalhões verdes disputam espaço: o secretário Eduardo Jorge e o vereador Roberto Tripoli. Ontem, com a aprovação da proposta, foram criados 197 novos cargos, e não mais os 50 iniciais. Quem ganha com isso? O PV na gestão Kassab ou aqueles que podem indicar servidores para os novos postos? É bom lembrar que o partido também tem a indicação de outra secretaria.

