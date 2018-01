Uma das três comportas do reservatório Rio Grande, mais conhecido como Represa Billings, foi aberta na tarde de sábado depois que o sistema chegou a 107,8% de sua capacidade de armazenamento. Hoje já está com 105,2%. Depois de passar pela usina Henry Borden, a água foi para o Rio Cubatão, que já atingiu 2,9 metros de profundidade. Autoridades da Baixada Santista temem que o rio chegue ao nível de 4 metros, o que levar a uma série de inundações no municípios locais. A operação foi realizada pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), ligada ao governo estadual. Na Região Metropolitana de São Paulo, o sistema Alto Cotia está com 106,5% de sua capacidade e o Rio Claro com 102,5%.

