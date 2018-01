Valorizar focas e veteranos

Em parceria com estudantes de jornalismo da New York University, o jornal New York Times vai lançar, ainda este ano, um site de notícias com cobertura local de uma área específica da cidade. “The Local East Village”, como será chamado, vai ter como editores jornalistas veteranos do NYTimes e promete incentivar a participação da comunidade. A notícia está no Blue Bus. Comentário meu: além de apostar nos focas é uma iniciativa que valoriza os veteranos. O jornalismo está precisando de mais cabelos brancos.

