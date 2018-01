Meio na surdina foi agendada audiência pública para discutir a implantação do bilhete único metropolitano na grande São Paulo, que beneficiará usuários da CPTM, Metrô e ônibus municipais. Será no dia 22, no Instituto de Engenharia.

