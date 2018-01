Em 2009, o aumento no número de queimadas fora do período crítico preocupa. Desde janeiro já são 144 focos de queimadas identificados no Estado de São Paulo. Um aumento de 45% em relação ao mesmo período do ano passado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.