Urubuzada de vice

Circula no meio político o nome da presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, como vice na chapa encabeçada por José Serra (PSDB) à presidência da República. As razões: por seu mulher e “estar disposta” a encarar essa batalha. A indicação de Patrícia teria sido discutida em reunião em São Paulo, formando uma chapa tucana. Casada, mãe de quatro filhos, é dona de lojas de material esportivo e vereadora pelo PSDB pelo terceiro mandato consecutivo. Mais um balão de ensaio?

