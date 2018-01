Uniban e Prouni

Às voltas com mais um problema, a Uniban e a Defensoria Pública do Estado assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em que a instituição educacional se comprometeu a realizar vestibular para os candidatos aprovados no início de 2009 em segunda e terceira chamadas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni). Os candidatos tiveram a matrícula recusada pela universidade por não terem participado do processo seletivo que aconteceu em fevereiro, antes da divulgação da lista dos selecionados no Prouni. No acordo entre a Defensoria e a Uniban ficou ajustado que a medida vale para todos os campi da Universidade e que o vestibular para estes alunos será realizado em 19 de dezembro. Os candidatos selecionados pelo Prouni em segunda e terceira chamadas, que não recebam e-mail e tenham interesse em participar do exame, podem se dirigir a qualquer dos campi da Uniban no Estado para se inscrever no vestibular. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

