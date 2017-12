Uma enorme cidade

O Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo completa 150 anos hoje. É uma cidade dentro da capital. Veja alguns números: 300 mil atendimentos por ano feitos em duas unidades: Hospital São Joaquim (60% do atendimento é SUS) e Hospital São José (referência em hotelaria hospitalar). Realiza cerca de 35 cirurgias por dia. Foram 3,7 mil transplantes realizados em três décadas. Entre 2006 e 2008 foram feitos 442 transplantes, cerca de um a 48 horas. São 1.700 médicos e 6.000 funcionários que trabalham em mais de 143 mil metros quadrados, com 1.920 leitos – sendo 233 deles destinados à UTI – e 64 salas cirúrgicas.

No complexo estão abrigados 48 vitrais de autoria do vitralista polonês Arystarch Kaszkurewicz. Estão localizados no Salão Nobre da Unidade Hospital São Joaquim. Parte do condomínio hospitalar preserva a arquitetura típica do início do século passado, e foram tombados pelo patrimônio histórico.

