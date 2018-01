Aos 61, Zé Rodrix teve um piripaque no coração e se foi. Saudades da época do Som Imaginário, do Sá, Rodrix e Guarabira, do Joelho de Porco. E de seus sensacionais jungles.

