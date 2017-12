Uai, é Pan escolares

A primeira edição dos Jogos Panamericanos Escolares vai ser realizada em Juiz de Fora (MG), em junho de 2010. O anúncio foi feito há pouco. A escolha da cidade mineira foi decidida na noite de em Puebla, no México. Para ser a sede dos jogos escolares das américas, Juiz de Fora venceu a concorrência com a Cidade do México e com San Juan, capital de Porto Rico. Como requisito para abrigar os Jogos, a cidade também teve que se comprometer a realizar um evento cultural durante um dia do período de disputas, além de promover as cerimônias de abertura e encerramento. A competição está prevista para ser realizada entre os dias 12 e 19 de junho de 2010. A princípio, cinco modalidades estão confirmadas: vôlei, basquete, atletismo e natação, nas categorias feminino e masculino, e futebol masculino. Os atletas devem ter idade entre 15 e 17 anos.

