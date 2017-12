O primeiro suplente do PSDB na cidade de São Paulo, que pode ficar com a vaga de vereador de Gabriel Chalita que deixou o ninho tucano e foi para o PSB, é Anibal de Freitas Filho, com base eleitoral na zona norte. Anibal integra enorme lista de recebedores de doações da Associação Imobiliária Brasileira (AIB), que foi questionada pela Justiça Eleitoral. O suplente recebeu R$ 50 mil para sua campanha eleitoral no ano passado. O PSDB municipal estuda possibilidade de requerer a vaga de Chalita na Justiça.

