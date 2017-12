Tucano líder de Kassab declara voto a Netinho do PC do B

O líder do governo Gilberto Kassab (DEM) na Câmara Municipal de São Paulo, José Police Neto, do PSDB, um tucano roxo, declarou seu segundo voto a senador ao candidato da coligação do petista Aloizio Mercadante, Netinho de Paula, do PC do B. O primeiro é para Aloysio Nunes Ferreira (PSDB). Ontem, a família do senador Romeu Tuma (PTB), candidato à reeleição, já havia declarado apoio a Netinho como segundo voto ao Senado por São Paulo.

Atualizado às 22h55: Outro peso-pesado da aliança PSDB/DEM na Câmara de São Paulo, o vereador Gilberto Natalini (PSDB) declarou que seu segundo voto a senador é do verde Ricardo Young. Esse voto, diz, tem o objetivo de funcionar como ponte-política com o PV no apoio a José Serra para uma possível aliança num esperado segundo turno da disputa presidencial.