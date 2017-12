A repetição de disputa dentro do PSDB em São Paulo, desta vez para ver quem é o candidato do partido ao governo de Estado, se assemelha ao acontecido na eleição municipal de 2008. Agora, Aloysio Nunes Ferreira, escolhido por Serra, caminha a passos largos e rápidos. Tem até mesmo uma assessoria de imprensa “especial” para informações pré-eleitorais. Do outro lado, Alckmin tenta pavimentar a candidatura com pesquisas que mostram seu nome na liderança.

