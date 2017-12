Tubarão voador

Aquele jornalista estadunidense, Joe Sharkey, que estava no Legacy que derrubou o avião da Gol em 2006 matando 155 pessoas volta a atacar o controle de voo no Brasil. Hoje, em seu blog, ele fez uma série de seis perguntas tentando jogar farofa no ventilador, dizendo sem ser claro que a culpa do acidente do Airbus da Air France também é dos controladores. Sharkey quer por em dúvida a eficácia dos serviços de controle e de comunicação aéreos brasileiros. Mas se cala sobre a atitude dos pilotos do Legacy que naquele trágido episódio desligaram os equipamentos de segurança ou por não saberem usar ou por excesso de confiança.

