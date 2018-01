Em meados de 2009 vão começar os testes operacionais com trens na Linha 4 – Amarela do Metrô, aquela do desabamento de Pinheiros. A expectativa é que em dezembro do próximo ano as viagens com passageiros já possam ser feitas no ramal, com as estações Butantã, Paulista e Faria Lima em pleno funcionamento.

