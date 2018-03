Trem bala, uai

Se você se espantou com a possibilidade de um trem bala entre São Paulo e Curitiba (vide post anterior), imagine agora o projeto de uma ligação Campinas- São Paulo-Curitiba- Triângulo Mineiro- Belo Horizonte. É o que propõe o governo federal no PAC 2. Por enquanto não há prazos para a implantação, segundo o Ministério dos Transportes. O traçado da possível linha Campinas-Triângulo Mineiro ainda depende de estudos de viabilidade. Mas pela proposta incluída no PAC 2, o trem a alta velocidade (TAV) pasaria por Uberaba e Uberlândia. Para que seja ampliado o ramal todo do trem bala, a União espera ainda que seja feita a transferência de tecnologia de implementação e operação do TAV para o Brasil. Essa transferência está incluída no edital de licitação do trecho São Paulo-Campinas-Rio de Janeiro, que deve ser lançada em junho.

