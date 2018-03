Trem bala para Curitiba

O governo federal propõe um trem de alta velocidade (TAV) ligando São Paulo e Curitiba. Esse trecho paranaense tem como base estudo do Instituto de Engenharia do Paraná. O custo estimado inicialmente seria de R$ 12 bilhões. A viagem de 360 quilômetros entre as duas capitais teria duração de uma hora e quarenta minutos, numa velocidade de até 300 quilômetros por hora. Em junho, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deve lançar o edital para a construção do trem bala entre São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro que vai custar pelo menos R$ 34,6 bilhões.

