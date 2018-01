TRE barra Luxemburgo

Naufragou a tentativa do técnico Vanderlei Luxemburgo de entrar para a política. Pelo menos para esse ano. O atual treinador do Atlético Mineiro tentou estabelecer domicílio eleitoral na capital de Tocantins, Palmas. Mas o Tribunal Regional Eleitoral do Estado negou a transferência. Luxemburgo perdeu de goleada. Foram 5 votos contra um. Ele requereu sua inscrição como eleitor de Palmas em dezembro de 2008. Mas a juíza da 29ª Zona Eleitoral, Silvana Maria Parfieniuk, indeferiu o pedido porque Luxa não conseguiu comprovar residência há pelo menos três meses na cidade, conforme exigido pela legislação eleitoral. O endereço apresentado era de um amigo, que também não residia no local Ele era cotado para ser candidato ao Senado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.