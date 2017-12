O Berlusconi do ABC, Aidan Ravin, prefeito de Santo André, continua com sua epopéia marqueteira. Agora mandou repintar os ônibus da frota da cidade, que haviam ganhado camada nova de pigmentos no segundo semestre de 2008. Ele quer trocar as cores branca e vermelha dos coletivos com faixas nos tons azul e amarelo. Até os abrigos de ônibus, que eram vermelhos, foram repintados de azul. No município se fala que o objetivo é apagar qualquer item que possa lembrar as administrações petistas. Para mim é jogar dinheiro do contribuinte no lixo. Já governar…

