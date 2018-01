Veja o nível da contenda pré-eleitoral no País: começa a circular pela internet uma suposta ficha de Dilma Roussef, que teria sido feita pelo militares nos anos de chumbo. No papel amarelado e datilografado em vermelho, a ministra é chamada de terrorista e assaltante de bancos. Há um carimbo de capturado sobre sua foto e uma lista com as ações terroristas que ela teria participado, como seis assaltos a banco e o planejamento do assassinato de um militar.

