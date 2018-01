Você sabe por que a terça-feira de Carnaval é chamada de terça-feira gorda? Porque era o dia em que os cristãos se despediam da carne. Nos 40 dias seguintes tinham de jejuar, fazer penitências, como preparação para a Páscoa. Essa tradição era realmente seguida entre os séculos 3 e 7. E por volta do século 11 surgiu a expressão latina carnem levare, ou adeus à carne. Os cristão utilizavam essa palavra para nomear a véspera da Quarta-feira de Cinzas. Com o passar do tempo, carnem levare virou Carnaval, que nomeou a manifestação folclórica, a festa pagã. Quem tiver mais informação sobre esse tema, por favor, colabore.

