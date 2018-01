Tem de fluir

A Prefeitura vai nas tentativas de erro e acerto para evitar os congestionamentos na cidade. Nessa semana, os engarrafamentos quse viraram dia de fúria. Um trajeto de 20 minutos está levando uma hora e meia. Uma loucura. Ontem, prorrogaram o tempo da faixa invertida da Radial Leste até o horário do almoço. O resultado foi nenhum. Hoje prorrogaram a permanência dos marronzinhos nas ruas. Antes, eles deixavam os cruzamentos após o final do horário do rodízio, 10 horas. Hoje permaneceram. Um desses técnicos disse que a ordem geral foi “fazer fluir o trânsito, de todo jeito”.

