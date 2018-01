Os milagres que uma Copa do Mundo proporciona. Foi incluído na pauta da sessão da próxima quarta-feira, 30 de junho, do Tribunal de Contas da União (TCU), o processo do trem bala entre São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Assim que o edital for liberado pelo TCU, o governo federal já pode colocar a concorrência na rua.

