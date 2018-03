Tchau bala 500

Após 13 anos de sevriços, o primeiro Shikansen ou trem bala japonês que superou os 300 km/h se despediu ontem das linhas de alta velocidade para abrir passagem à tecnologia ainda mais moderna de seus sucessores. Centenas de pessoas se reuniram nas plataformas de estação do serviço de alta velocidade da estação central de Tóquio para ver partir, pela última vez, a série 500 do Shinkansen, transformada em símbolo da inovação tecnológica do Japão. Fabricado pela companhia ferroviária Japan Railways West (JR West) em 1996 e 1997, o Shinkansen 500 estreou em março de 1997 para unir os 622 quilômetros entre as cidades de Osaka (centro) e Hakata (sul) em 2 horas e 17 minutos, frente às quase quatro horas que eram necessárias até então.

A série 500 será substituída totalmente pela nova série N700 do trem bala, que já realiza desde julho de 2007 os trajetos comerciais da linha Tokaido que une os 552quilômetros que separam Tóquio de Osaka, a segunda cidade mais importante do Japão.

