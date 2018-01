Tava demorando, mas começaram a aparecer as disputas em torno do projeto de criação do trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio. Perceberam que o assunto ganha corpo na mídia e vem por ai uma baciada de votos provocada pela implantação do trem-bala. Os governos de São Paulo e federal falam e criticam, quando conveniente, a situação. É a mesma disputa em torno da paternidade do Rodoanel. Estado e União propagandeiam seus investimentos na obra e criticam um ao outro porque não deixam claro a participação do parceiro nas ações de marketing do projeto. Isso tudo para a mídia e para a população ver. Nos bastidores…

