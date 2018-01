A imagem abaixo demonstra muito bem a situação da cidade de São Paulo, o que “é feito” para prevenir inundações e a limpeza de córregos e rios. Tirei a foto na Avenida do Estado, pista sentido centro, na altura da Praça Alberto Lion, no Cambuci. Repare só na sujeira presa na grade. Esses detritos ficaram parados lá na enchente de março. Eu disse março e ainda estão lá. Imagina o que acontece nas galerias e bocas de lobo, que ficam escondidas debaixo do asfalto…

