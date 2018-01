Sujeira, ainda

A Prefeitura de São Paulo recuou nos cortes sobre o orçamento da limpeza pública, as empresas se comprometeram a readmitir garis mandados embora e ninguém mais falou sobre esse problema que estampou o noticiário nós últimos dias. Mas a limpeza não voltou ao normal. Na ligação Leste-Oeste, por exmeplo, quase em frente à tradicional padaria São Domingos, no Bixiga, há um despacho no canteiro central. A macumbinha básica está lá há dias. O frango está tão estufado que já parece um perú.

