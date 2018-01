Virou verdadeira febre em São Paulo as stand up comedies. Os atores que estão atuando nesse segmento têm qualidades, tanto que as peças teatrais estão bombando. Engraçado é que Ary Toledo e Costinha já faziam essa tal de stand up há mais de 30 anos e nem sabiam.

