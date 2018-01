Site Rodoanel

A direção da Dersa, atenta ao blog, enviou email alegando que o atraso na atualização das fotos da obra do Trecho Sul se dá porque o site está em “processo de atualização”. “Reformulamos a página inicial e estamos trabalhando constantemente na evolução das páginas internas e de cada serviço que o site oferece aos seus usuários. O layout do Álbum de Fotos do Rodoanel foi um dos itens que passou por esta reformulação (hoje ele está com uma estrutura ainda mais agradável e dinâmica), e por isso ficamos alguns dias com as imagens desatualizadas. As imagens já estão atualizadas desde do dia 24 de setembro”, diz a nota enviada.

