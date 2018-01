Sistema ligado

O Legislativo paulista depende totalmente do poder Executivo, até para mandar um simples email. Estou falando do provedor da Assembléia Legislativa de São Paulo, que está ligado totalmente ao datacenter do governo. E a coisa lá anda bem devagar. Por exemplo, se 150 internautas acessarem o site simultaneamente, o sistema cai. Se a Prodesp, que cuida das páginas da administração estadual, tem problemas, os deputados estaduais também ficam fora do ar. Um depende do outro, às vezes mais do que se pensa…

