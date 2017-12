No primeiro dia útil após a interdição de pontes na Marginal do Tietê, que vão provocar 40% a mais de congestionamento na cidade, chama a atenção da sincronia entre as prestadoras de serviços, concessionárias que operam em São Paulo e a Prefeitura. Na Avenida Marquês de São Vicente, opção para escapar da marginal, um quarteirão inteiro próximo do TRT está interditado desde a manhã para que a Eletropaulo faça instalação de cabos. Incrível. Enquanto isso as filas vão aumentando.

